Per Marsala servono competenze nuove e ... coraggio

17/05/2025 06:00:00

Gentile direttore di Tp24,

In occasione del 72° raduno bersaglieri la Città si è confrontata con una presenza di visitatori inconsueta per i suoi standard. Considerando le potenzialità storiche, paesaggistiche e umane dovremmo ambire ad essere una Città ad alta densità turistica non solo in occasioni eccezionali, ma in tutte le stagioni. Possiamo trovarne le ragioni nei limiti della programmazione, nella poca attitudine a fare rete, nella disponibilità di infrastrutture e servizi.

Spostiamo l’attenzione sulla Città dei cittadini. La comunità marsalese come intende affrontare le sfide della transizione economica, urbana, sociale, culturale?

Le esperienze di altre realtà territoriali di successo indicano una nuova prospettiva.

Ma come si può generare questo cambiamento?

La nuova politica dei territori è sempre meno legata a professionisti della politica, ma richiede persone innovative, con ampie vedute, con competenze tecniche, gestionali e relazionali che rispondano alle priorità e alle sfide del territorio stesso.

Bisogna definire una metodologia di lavoro efficace. Le risorse economiche e gli stessi finanziamenti UE, diretti e indiretti, devono convergere nell’attuazione di un piano di sviluppo basato su programmi a medio e lungo termine, tramite iniziative e progetti non fini a sé stessi, ma che concretizzino una visione strategica.

Bisogna rivitalizzare le infrastrutture cittadine “sospese”, crearne di nuove, garantire servizi più efficienti e smart; trasporti pubblici, illuminazione, servizio idrico, piano dei rifiuti sono tipici esempi. Compito degli amministratori è incoraggiare iniziative a sostegno delle attività produttive e dell’innovazione. La nostra economia locale è carente di nuove attività imprenditoriali che aumentino la competitività del territorio, sia verso l’esterno che in un’ottica di filiera corta. Diamo ai giovani l’opportunità di formarsi e investire nella nostra terra. Ad esempio, presso il Polo Universitario di Trapani è attivo un corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare dell’Università di Palermo. Un’opportunità di formazione con ricadute occupazionali. Per non parlare del corso di laurea in Enologia, che costituisce una peculiarità del territorio, connessa ad un settore vitivinicolo in affanno e bisognoso di soluzioni condivise. Le aree periferiche e rurali sono parte della nostra identità, un unicum che va tutelato e valorizzato, superando la frattura tra centro e periferia.

Vogliamo una Città green? Creiamo spazi di aggregazione, dove le persone possano trovare benessere. Abbiamo il diritto e l’onere di combattere il degrado: investiamo in arte, creatività e innovazione per rigenerare e dare decoro al territorio, per migliorarne la vivibilità. Bisogna lavorare su senso civico e inclusività. Ciò ha un impatto anche sulla sicurezza.

È tempo che Istituzioni, imprese, cittadini, associazioni convergano verso obiettivi comuni. Senza condivisione non ci può essere sviluppo. Si parla di cambiamento, ma quanti sono disposti a partecipare al cambiamento? Lo chiediamo agli altri o dobbiamo contribuire tutti? La città è il luogo in cui le persone convivono, soddisfano i bisogni essenziali, sviluppano la loro personalità.

Quale potrebbe essere la ricetta?

Non è sufficiente una visione burocratica o politica, fatta solo di poteri o di competenze. Non è sufficiente una visione esclusivamente commerciale della Città come luogo di scambio o di una Città totalmente smart. Queste importanti caratteristiche devono integrarsi in una visione di Città dove al centro vi sia la persona, a cui viene riconosciuto un ruolo attivo e propositivo nei processi decisionali. Il cittadino va ascoltato. Egli stesso può attuare e diffondere buone pratiche comportamentali e invitare gli altri a farlo. Gli amministratori devono dare il buon esempio, guidare e supportare i cambiamenti, a volte radicali, programmando e attuando azioni efficaci e tempestive che generino una crescita economica e sociale, che migliorino la qualità della vita.

Ci vogliono competenze e idee per progettare una Città attrattiva, connessa, sostenibile. Ci vuole anche il coraggio di impegnarsi a costruirla con criterio e in modo nuovo.

Giovanni Di Girolamo