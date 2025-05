 Referendum 8 e 9 giugno, Rizza (FLC CGIL): "Partecipiamo per difendere i lavoratori e contrastare il precariato”

17/05/2025 11:00:00

Un appello forte e chiaro a mobilitarsi per il referendum dell’8 e 9 giugno è arrivato oggi dal Segretario Generale della FLC CGIL Sicilia, Adriano Rizza, intervenuto durante l’Assemblea Regionale del sindacato, svoltasi a Palermo. Al centro del suo intervento, la difesa dei diritti dei lavoratori, la lotta al precariato e il contrasto allo spopolamento delle aree interne siciliane.

“Si tratta di temi profondamente interconnessi – ha dichiarato Rizza –. La precarietà lavorativa e la progressiva riduzione dei servizi pubblici essenziali, come la scuola, contribuiscono in maniera drammatica allo svuotamento dei territori. La chiusura di plessi scolastici, causata sia dalla diminuzione degli alunni sia da discutibili scelte politiche, priva le comunità locali di un presidio fondamentale di cultura e cittadinanza”.

Il segretario ha tracciato un quadro allarmante della situazione siciliana, sottolineando come l’isola sia tra le regioni più colpite dal fenomeno del precariato e da un’emigrazione giovanile che rischia di diventare irreversibile. “Senza lavoro stabile e senza istruzione di qualità, i nostri giovani non vedono alternative se non lasciare la loro terra. Il referendum rappresenta un’occasione concreta per rivendicare politiche diverse, capaci di fermare l’emorragia demografica e restituire dignità al lavoro e al diritto allo studio”.

Rizza ha invitato tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto della conoscenza – dalla scuola all’università, dalla ricerca all’alta formazione artistica e musicale – a prendere parte al voto, sottolineando che si tratta di “un atto di responsabilità verso le nuove generazioni e verso quei territori che oggi rischiano di essere cancellati dalla geografia sociale ed economica del Paese”.

“La partecipazione – ha concluso – non è solo un diritto: è un dovere civico. È attraverso la partecipazione consapevole che possiamo costruire una società più equa, solidale e inclusiva. L’8 e 9 giugno, facciamoci sentire, per il lavoro, per la scuola, per il futuro della Sicilia”.

L’appello della FLC CGIL Sicilia si inserisce in un più ampio impegno del sindacato a livello nazionale per promuovere un voto informato e partecipato, con l’obiettivo di riportare al centro dell’agenda politica i temi fondamentali del lavoro, dei diritti e della coesione territoriale.