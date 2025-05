Delusione a Favignana per gli scout marsalesi: "Centro tartarughe chiuso senza preavviso"

18/05/2025 17:05:00



Una giornata tanto attesa, nata con entusiasmo e spirito educativo, si è trasformata in una grande delusione per un gruppo di giovani scout provenienti da Marsala. Sette ragazzi del gruppo AGESCI Marsala 2, accompagnati da un adulto, si sono recati ieri sull’isola di Favignana con l'obiettivo di visitare il Centro di Recupero delle Tartarughe Marine, ma si sono trovati davanti a cancelli chiusi e nessuna accoglienza.

La visita era stata regolarmente prenotata il 10 maggio scorso per le ore 12.00, ma all’arrivo del gruppo non era presente alcun operatore. Solo dopo essere rimasti per un po’ in attesa e aver cercato informazioni, i ragazzi hanno appreso che il centro era improvvisamente chiuso per “motivi amministrativi”, senza che nessuna comunicazione fosse stata inviata ai contatti forniti al momento della prenotazione.

In una mail inviata alle sedi competenti e condivisa anche con la stampa, i responsabili del gruppo scout hanno espresso il loro profondo rammarico: "Questi ragazzi hanno affrontato una spesa, venendo da Marsala, per informarsi e testimoniare l’operato del centro, che invece non ha avuto neanche l'accortezza di comunicare che la visita era annullata. La nostra associazione educa i ragazzi alla progettualità e al rispetto degli altri, valori che oggi sono venuti meno per una cattiva organizzazione."

L'episodio ha lasciato un’amara sensazione nei giovani partecipanti, che avevano pianificato la visita come parte di un percorso educativo sulla tutela dell’ambiente e delle specie marine. L’auspicio del gruppo è che simili situazioni non si ripetano in futuro, soprattutto quando si ha a che fare con realtà educative e giovanili.