Marsala: "Sono caduta su un muretto al cimitero e mi ritrovo a terra ossa umane"

18/05/2025 19:25:00

“Sono caduta su un muretto, per terra c’erano ossa umane. È una vergogna”. Così una cittadina marsalese descrive quanto accaduto questa mattina al cimitero di Marsala.

Una mattinata di dolore si è trasformata in un incubo per una cittadina marsalese che, recandosi al cimitero comunale per rendere omaggio al suocero, si è trovata davanti a una scena agghiacciante.

“Questa mattina sono andata al cimitero di Marsala a trovare la tomba di mio suocero, seppellito solo due giorni fa – ci scrive – mi ritrovo a cadere su un muretto, guardo a terra e cosa vedo? Ossa umane. Ma è normale tutto questo scempio?”.

Parole forti, indignate, che fanno da eco a un malcontento sempre più diffuso tra i cittadini. La donna ha documentato tutto con delle fotografie che pubblichiamo e che mostrano chiaramente ossa umane a terra e in mezzo alla sporcizia.

“Non si può neanche più andare a trovare i propri cari senza rischiare di farsi male o di assistere a scene indegne – prosegue – per non parlare dello schifo generale che c’è. È una vergogna e basta”.

