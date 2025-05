Giovane si tuffa in mare per recuperare un pallone e muore annegato

18/05/2025 13:10:00

È avvenuta ieri pomeriggio la prima tragedia del mare in Sicilia, precisamente lungo il litorale di Catania, nei pressi del bar La Tavernetta. Un giovane, che avrebbe compiuto 20 anni entro la fine dell’anno, ha perso la vita dopo essere annegato in mare.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua per recuperare un pallone, ma qualcosa è andato storto. Pochi istanti dopo il tuffo, sarebbe scomparso tra le onde, senza più riuscire a riemergere.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e i militari della Guardia Costiera. Nonostante gli sforzi nei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il corpo è stato recuperato senza vita.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e i bagnanti presenti, ancora increduli per l’accaduto. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli alla prudenza in vista dell’imminente stagione balneare.