Cade dal tetto di un supermercato mentre sistema dei pannelli e muore

19/05/2025 17:35:00

Tragedia a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, dove un uomo ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La vittima è Salvatore Cumbo, 55 anni, caduto da un’altezza di oltre tre metri mentre stava sistemando dei pannelli sul tetto di un supermercato.

Secondo le prime ricostruzioni, Cumbo, che di professione era collaboratore scolastico, si era offerto per effettuare l’intervento. Durante le operazioni è avvenuta la tragica caduta.

La centrale operativa del 118 ha immediatamente inviato l’elisoccorso da Caltanissetta, ma all’arrivo dei sanitari per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.