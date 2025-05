Controlli nel centro storico di Trapani. Multe e denunce

19/05/2025 12:37:00

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nei giorni scorsi, hanno svolto servizi straordinari finalizzati ad incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto condiviso nell’ambito del Comitato Provinciale sull’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani.



I militari dell’Arma, durante i posti di blocco dislocati in varie parti delle città, hanno denunciato una 21enne e un 36enne, sorpresi alla guida di autovettura senza la patente di guida, (in condizioni di recidiva nell’ultimo biennio); un 21enne fermato e sorpreso in possesso di un coltello.



Nel medesimo contesto operativo sono state segnalate 3 persone alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto sorpresi a detenere quantità di droga per uso personale.

Sono stati inoltre eseguiti controlli a due attività commerciali del centro storico congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani riscontrando irregolarità in materia antinfortunistica e nelle procedure HACCP, in materia di igiene e informazioni sulla catena alimentare.