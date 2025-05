Rifiuti abbandonati, sanzioni e denunce ad Erice

19/05/2025 13:00:00

Il Comune di Erice prosegue con determinazione nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti. La Polizia Municipale, attraverso il Nucleo di Polizia Ambientale guidato dal Comandante Giacomo Ippolito, continua le attività di monitoraggio e contrasto su tutto il territorio comunale, nell’ambito di una più ampia strategia ambientale voluta dall’Amministrazione.

Nei mesi di marzo e aprile 2025 sono stati denunciati 8 soggetti alla Procura della Repubblica di Trapani per reati legati all’abbandono di rifiuti, mentre 24 contravventori sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Le indagini, tuttora in corso, hanno portato all’identificazione dei responsabili anche grazie all’uso mirato di sistemi di videosorveglianza, parte integrante di un piano di controllo sempre più capillare.

«Purtroppo dobbiamo ancora registrare comportamenti inaccettabili: sacchetti lasciati ovunque, rifiuti gettati in strada come se il territorio fosse una discarica - dichiara la sindaca Daniela Toscano. Ricordo che con la nuova legge non si tratta più solo di una multa, ma di un vero e proprio reato, con conseguenze penali. Chi pensa di farla franca, sappia che i controlli ci sono e continueranno. E soprattutto, che non possiamo più permetterci di tollerare chi rovina l’ambiente in cui viviamo. Faccio un appello chiaro: rispettiamo le regole, rispettiamo Erice. Non voltatevi dall’altra parte: segnalare chi inquina non è “fare la spia”, è avere a cuore il bene di tutti. La città è nostra, sta a noi proteggerla».

«Abbiamo un sistema di raccolta che funziona, il porta a porta è attivo e accessibile. Non ci sono scuse per chi continua a comportarsi in modo scorretto. Abbandonare i rifiuti non è solo illegale, è anche un atto di grande inciviltà. Stiamo intensificando i controlli e andremo avanti, ma il vero cambiamento arriva se tutti facciamo la nostra parte. La pulizia, il decoro, la qualità della vita: non li garantisce solo il Comune. Dipendono anche da come ciascuno di noi si comporta ogni giorno. Chi ama Erice non la sporca», Paolo Genco, assessore con delega ad ecologia, ambiente e Polizia municipale.