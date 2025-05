Mazara: il Comune concede 40 loculi a cittadini viventi over 70

20/05/2025 13:00:00

È stato pubblicato sull’albo pretorio online del portale istituzionale del Comune di Mazara il nuovo Bando/Avviso dei Servizi Cimiteriali che prevede la concessione a viventi di 40 loculi cimiteriali (celle a colombaio), riservati esclusivamente a cittadini con almeno 70 anni compiuti entro la data di scadenza del bando e che abbiano congiunti prossimi già tumulati in via definitiva presso il cimitero comunale.

L’iniziativa, promossa su direttiva del sindaco Salvatore Quinci, nasce in risposta alle numerose richieste da parte di cittadini che desiderano avere un loculo vicino a quello dove riposano i propri cari, per motivi di ricongiungimento affettivo e familiare.

I loculi disponibili derivano dalla prossima conclusione di interventi di estumulazione, che restituiranno 253 celle a colombaio. Di queste, 40 sono state destinate alla concessione straordinaria a persone in vita, con criteri ben definiti.

Requisiti di ammissione

Per accedere al bando, gli interessati dovranno: Aver compiuto almeno 70 anni alla data del 16 giugno 2025; Avere un congiunto prossimo già tumulato nella struttura cimiteriale (marito/moglie, figlio/figlia, fratello/sorella, padre/madre); Indicare con precisione la cella a colombaio in cui si trova tumulato il familiare; Richiedere un loculo libero o assegnato in via provvisoria, all’interno della stessa sezione di quello del proprio congiunto.

Modalità di presentazione della domanda

Sul sito istituzionale è disponibile, oltre al testo integrale del bando, anche il modello di domanda da compilare per inoltrare la richiesta.m La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 giugno 2025. Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile accedere all’albo pretorio online o rivolgersi direttamente agli uffici dei Servizi Cimiteriali del Comune.

****



Manifestazione d'interesse per assistenza e manutenzione ordinaria, presso il cimitero comunale - L'amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare un'associazione di volontariato senza scopo di lucro che si occupi della conduzione, assistenza e manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale dei 2 golfcart elettrici a 6 posti che alcuni mesi fa sono stati donati al Comune dalla società Renexia Recharge srl. I mezzi saranno affidati in comodato gratuito, in via sperimentale, mediante accordo di collaborazione della durata di un anno.

I veicoli, che sono privi di immatricolazione, potranno circolare esclusivamente all'interno del cimitero comunale sia per i servizi della struttura cimiteriale che per il trasporto di persone anziane o con problematiche di deambulazione. Un servizio che il Comune intende svolgere in via ordinaria nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 8,15 alle ore 12,45 ed in via straordinaria nelle giornate dell'uno e due novembre sia al mattino che al pomeriggio.

Per i servizi è previsto un costo complessivo annuo di circa 4mila 600 euro oltre a circa 5mila 900 euro annui per rimborso spese varie (polizza assicurativa, carburanti, divise, pasti dei volontari conducenti).

Pertanto, le associazioni interessate potranno presentare istanza redatta sul modello di domanda allegato all'avviso entro entro oltre il 3 giugno prossimo offrendo un ribasso sulla spesa annua totale prevista di 10mila 500 euro.