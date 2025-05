  Florio e Duca di Salaparuta partecipano a Cantine Aperte 2025

21/05/2025 13:05:00

Le Cantine Florio di Marsala parteciperanno anche quest’anno a Cantine Aperte, in programma domenica 25 maggio. L’evento, giunto alla sua 32ª edizione, propone un viaggio tra le eccellenze del territorio attraverso visite, degustazioni, incontri culturali e musica dal vivo.

La giornata si aprirà alle ore 11:00 con un tour guidato tra le storiche navate e le botti in legno, ripercorrendo la storia della famiglia Florio e del vino Marsala. In degustazione verranno proposte etichette come Marsala Vergine Riserva e Marsala Superiore Semisecco, esempi rappresentativi di una tradizione enologica fortemente radicata nel territorio.

Due le masterclass in programma: “Marsala & Prodotti di tonnara” alle 12:00 e “Marsala & Formaggi” alle 16:30, con focus su abbinamenti tra vino e prodotti tipici come i salumi di pesce dell’azienda San Pantaleo e i formaggi del caseificio Cucchiara.

Per chi desidera un’esperienza gastronomica più completa, sarà disponibile un pranzo ideato dallo chef Emanuele Russo del ristorante Le Lumie. L’atmosfera sarà animata dalla musica dal vivo dei Yasmin Brothers.

La giornata si concluderà con la presentazione del libro “Una torta per dirti addio” di Angela Frenda, in dialogo con il direttore aziendale Roberto Magnisi e la scrittrice Stefania Auci, moderati da Barbara Lottero. Cantine Aperte a Florio si propone come un’opportunità per approfondire l’identità culturale del Marsala, tra passato e presente, enogastronomia e racconto del territorio.

****

Duca di Salaparuta apre le porte alla storia del vino siciliano - Domenica 25 maggio, le storiche Cantine Duca di Salaparuta di Casteldaccia (PA) aderiscono all'iniziativa nazionale Cantine Aperte, promossa dal Movimento Turismo del Vino. Un’occasione per approfondire la conoscenza di una delle realtà vinicole più rappresentative della Sicilia, con oltre due secoli di storia alle spalle.

Il programma prevede visite guidate, degustazioni, masterclass e momenti culturali. La giornata inizierà alle ore 11:00 con un tour nella storica barricaia, accompagnato da proposte gastronomiche a cura di Slow Food e dalla musica dal vivo del gruppo Tre Terzi.

Due i percorsi di degustazione previsti: “Nero d’Avola e formaggi” (alle 11:30 e alle 16:30) metterà a confronto cinque interpretazioni del celebre vitigno siciliano in abbinamento ai prodotti del Caseificio Bompietro; “Sicilia DOC” (alle 11:00 e alle 17:30) proporrà invece un abbinamento tra i vini della Linea Colomba Platino e Ala.

A completare l’esperienza, un pranzo in sette portate con abbinamenti enologici curato da Slow Food. Inoltre, in collaborazione con Coop Culture, sarà possibile partecipare al tour “Guttuso Experience”, che unirà arte e vino: dalla visita al quadro “La Vucciria” presso lo Steri di Palermo, al Museo Guttuso a Bagheria, fino alle cantine dove sarà esposta l’opera Poliedrica di Arrigo Musti.