Mazara: la Guardia Costiera soccorre un turista francese ferito a bordo di una barca a vela 

21/05/2025 08:30:00

Mattinata movimentata quella del 20 maggio al largo della costa trapanese, dove la Guardia Costiera di Mazara del Vallo è intervenuta per soccorrere un cittadino francese infortunatosi a bordo di una barca a vela. L’uomo, impossibilitato a camminare in seguito a una caduta, si trovava a bordo di un’imbarcazione da diporto battente bandiera francese in rotta verso Marsala.

A lanciare l’allarme è stato l’equipaggio dell’unità, in transito nelle acque di competenza del centro operativo S.A.R. (Search and Rescue) di Mazara del Vallo. Dopo un primo consulto medico via radio con il C.I.R.M. — il centro di telemedicina per le emergenze in mare — si è deciso per l’evacuazione sanitaria del ferito, fortunatamente in condizioni stabili e senza patologie pregresse che facessero temere un peggioramento improvviso.

È scattato così l’intervento della motovedetta CP 2092, che ha raggiunto l’unità in difficoltà con a bordo un’equipe sanitaria del 118. Una volta effettuata la valutazione medica sul posto, si è scelto di scortare la barca fino al porto di Marsala, dove ad attendere l’uomo c’era già un’ambulanza pronta a trasferirlo al vicino ospedale per ulteriori accertamenti.

Tutto si è svolto sotto il coordinamento costante della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, che ha seguito l’operazione in tempo reale grazie ai sistemi di monitoraggio in dotazione.

Un altro intervento che conferma la prontezza e l’efficienza della Guardia Costiera, sempre in prima linea nel garantire la sicurezza di chi naviga, anche per passione. Un promemoria, questo, anche per tutti i diportisti: in caso di emergenza in mare, il numero da chiamare è il 1530 o il canale VHF 16 per i contatti via radio. La macchina dei soccorsi, come dimostrato anche oggi, è sempre pronta a entrare in azione.