Marsala: al via i contributi regionali per la rimozione dell’amianto dalle abitazioni private

21/05/2025 09:45:00

I cittadini di Marsala avranno la possibilità di accedere a un contributo economico per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto presenti nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze. A darne notizia è l’Amministrazione comunale, in seguito alla pubblicazione dell’Avviso da parte dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.

Il contributo, a fondo perduto, rientra nell’ambito delle iniziative regionali volte a promuovere la tutela ambientale e la salute pubblica, incentivando i cittadini a eliminare l’amianto, materiale ancora presente in molte strutture edilizie, sebbene altamente pericoloso per la salute.

L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma disponibile a questo link.

Il procedimento di richiesta si articola in quattro fasi. La prima finestra per l’invio delle domande si apre il 27 maggio alle ore 12:00, mentre la scadenza definitiva è fissata per il 5 settembre 2025, sempre alle ore 12:00.

Il contributo coprirà spese per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, come canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi e pavimentazioni. È fondamentale ricordare che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da imprese regolarmente autorizzate, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ambientale. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il sito ufficiale della Regione Siciliana o rivolgersi agli uffici comunali competenti.