A Marsala oggi c'è un pezzo dello Scorrimento Veloce chiuso

21/05/2025 00:45:00

Chiuso, oggi, un tratto dello Scorrimento Veloce Marsala-Aeroporto.

Con provvedimento urgente del Comando della Polizia Municipale è stata disposta per oggi - mercoledì 21 maggio - la chiusura di un tratto dello Scorrimento Veloce Marsala-Aeroporto Vincenzo Florio per lavori che interessano il manto stradale.

A partire dalle ore 08,30 e fino al termine dell'intervento (ore 17,30 circa), pertanto, sarà vietato il transito veicolare del tratto dello S.V. che dalla via Salemi (Ospedale) giunge fino allo svincolo di contrada Bosco.

Per i veicoli provenienti dall'Aeroporto è stata istituita l'uscita obbligatoria sullo svincolo di c.da Bosco (immediatamente prima della galleria), con direzione Statale 115. Di conseguenza, i veicoli in entrata dallo svincolo di c.da Bosco hanno l'obbligo di proseguire in direzione Aeroporto.

Infine, è disposta la chiusura dello svincolo posto all'altezza del rifornimento carburanti ubicato sullo Scorrimento, sia in entrata che in uscita nel tratto interdetto alla circolazione. La Stazione di Servizio rimane accessibile e fruibile agli utenti dal lato contrada Casazze.