Trapani Shark non sbaglia un colpo: 3-0 a Reggio e semifinale playoff

22/05/2025 22:56:00

Un secco tre a zero a Reggio Emilia e la qualificazione alla semifinale playoff della Trapani Shark è realtà. La squadra trapanese si impone 90-83 a Reggio Emilia ed entra tra le quattro più forti della stagione della pallacanestro italiana, per una semifinale storica che disputerà contro la vincente del quarto di finale tra Brescia e Trieste.

I granata hanno disputato una partita di altissimo livello, sbagliando poco e non concedendo il fianco agli avversari come accaduto in gara-1 ein gara-2. Hanno avuto un solo passaggio a vuoto, nel secondo periodo, ma sono stati bravi a ritrovare l'equilibro e coach Repesaa è stato, come al solito, un ottimo condottiero che ha gettato nella mischia, sin dal primo minuto, Ogbeide, l'ultimo acquisto della Shark che ancora non aveva giocato neanche un minuto.

E poi Trapani ha confermato la sua superiorità su Reggio Emilia ai rimbalzi, da sempre il punto di forza degli emiliani, vincendo la sfida ottenendo 8 rimbalzi in più rispetto agli avversari

Il primo quarto è stato di marca granata, con i trapanesi che, a differenza delle prime sfide, sono partiti forte (9-2) e mantenendo il vantaggio al termine dei primi dieci minuti, sul 21-19.

Nel secondo periodo, invece, Reggio Emilia prova il forcing e arriva ad un massimo vantaggio di 9 punti sul 26-35, ma i granata riordinano in fredda le idee e all'intervallo lungo sono sotto soltanto di 2 punti, sul 44-46, dopo che Yeboah ha infilato la tripla quando mancavano appena 6” dal termine.

La partita prosegue punto a punto nel terzo periodo, con le due squadre che si inseguono, superandosi più volte, fino al 71-68 in favore dei trapanesi allo scadere.

Nell'ultimo periodo Reggio le ha provate davvero tutte per rientrare in partita e mantenere in vita la serie, ma Trapani non aveva la stessa idea. La squadra ha stretto le maglie in difesa, trovando anche i canestri che, mano a mano, hanno prima allungato le distanze tra le due squadre e, poi, le hanno consegnato il successo finale per 90-83.

Per Trapani il miglior marcatore è Galloway con 19 punti e un 5/9 da 3 di tutto rispetto. In doppia cifra anche JD Notae con 17, frutto anche di 11 liberi, Robinson con 13, Horton con 11 e 10 rimbalzi per una doppia doppia decisiva, e poi i 10 punti di Yeboah, decisivo con alcune giocate.

A referto pure Petrucelli con 5, Eboua con 4, Rossato, Alibegovic e Gentile con 3 e Ogbeide con 2, partito nel quintetto titolare