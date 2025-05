22 Maggio: Israele spara, Gaza muore. Omicidio a Palermo

22/05/2025 07:07:00

E' il 22 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’esercito israeliano ha sparato contro un convoglio di diplomatici a Jenin. Nessuno è rimasto ferito. Tajani convocato l’ambasciatore.

• Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington

• Netanyahu ha concesso l’ingresso a Gaza a 100 camion di aiuti umanitari al giorno, ma ne servirebbero almeno 500 per combattere la fame nella Striscia, che sta colpendo soprattutto i bambini

• La procura di Pavia ha fatto sapere che non riconvocherà Andrea Sempio, che martedì ha disertato l’interrogatorio. Pare che tra Chiara Poggi e le cugine Cappa ci fosse un’antica antipatia





• Due italiani che combattevano con Kiev sono morti in territorio ucraino

• Putin ha fatto visita a una centrale nucleare in costruzione nel Kursk, per la prima volta da aprile, quando la Russia dichiarò di avere espulso tutte le forze ucraine dalla regione

• Il segretario di Stato Usa Marco Rubio si è rifiutato di definire Putin un criminale di guerra

• Ricevendolo nello Studio Ovale insieme a Musk, Trump ha mostrato al presidente Ramaphosa un video con le presunte prove del «genocidio dei bianchi» in corso in Sudafrica

• A Milano un giovane di origini libiche di 21 anni è morto finendo con la moto contro un semaforo dopo essere scappato dai carabinieri

• Un senzatetto è stato accoltellato a morte a Palermo

• Sono italiani i due alpinisti morti sotto una valanga staccatasi sabato dall’Alphubel, sulle Alpi svizzere

• In provincia di Frosinone 33 cavalli al pascolo sono morti folgorati in una tempesta di fulmini

• Il sindaco di Sorrento è stato arrestato in flagrante mentre intascava una tangente da 6 mila euro (il totale pattuito era di 120 mila euro). È stato arrestato anche «Lello il sensitivo», che faceva i tarocchi al sindaco e nascondeva dei soldi sotto il tavolo da biliardo

• L’Istat ha rilevato che in Italia ci sono più persone sopra gli 80 anni che sotto i 10 anni

• Dall’anno prossimo un Frecciarossa arriverà fino a Monaco di Baviera

• In Giappone il ministro dell’Agricoltura si è dimesso per aver fatto una battuta sul riso, che nel Paese ultimamente è molto caro

• Il Tottenham ha vinto l’Europa League battendo il Manchester per 1 a 0

• Carapaz ha vinto l’11esima tappa del Giro d’Italia

• Sono morti il poeta Stefano Simoncelli (75 anni), il politico democratico statunitense Gerry Connolly (75 anni), la guardia del corpo di lady Diana Lee Sansum (63 anni), a partigiana francese Marthe Hoffnung-Cohn (105 anni)

Titoli

Corriere della Sera: Gaza, affondo di Netanyahu

la Repubblica: Israele spara / Gaza muore

La Stampa: Jenin, tensione Italia-Israele

Il Sole 24 Ore: Laureati in fuga: 97mila via dall’Italia

Avvenire: «Intesa ora con Israele»

Il Messaggero: «Netanyahu fermi le bombe»

Il Giornale: Crisi Israele-Italia

Leggo: Italiani più vecchi e più poveri

Qn: Garlasco, testimoni e tracce / Le carte dei pm su Sempio

Il Fatto: Lavoro, salari e povertà: / l’Istat sbugiarda Meloni

Libero: Quanto può costare / l’errore su Garlasco

La Verità: Le condizioni del Vaticano / per ospitare le trattative

Il Mattino: SeNza paura

il Quotidiano del Sud: Gaza, il grido di Leone

il manifesto: Colpo diplomatico

Domani: Israele spara, fuga dei diplomatici / La destra muta sulle stragi di Gaza