Elicottero di Birgi soccorre un uomo in pericolo a Linosa

22/05/2025 17:50:00

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare, con base a Trapani, è decollato nella notte tra il 20 e il 21 maggio per effettuare un trasporto sanitario d’urgenza dall’isola di Linosa verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L’allarme è scattato poco prima dell’una di notte. La richiesta è arrivata alla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, che ha immediatamente attivato l’equipaggio in prontezza. Il team ha prima fatto scalo all’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per imbarcare un medico e un infermiere, quindi si è diretto verso l’isola pelagica, dove ad attenderli c’era un uomo di 59 anni in gravi condizioni.

Il volo di trasferimento si è concluso intorno alle tre del mattino, quando il paziente è stato consegnato ai sanitari dell’ospedale agrigentino. L’elicottero è poi rientrato a Trapani, dopo aver riportato l’equipe medica a destinazione.

Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, da cui dipende l’82° Centro SAR, garantisce ogni giorno dell’anno interventi di soccorso in mare e in montagna, trasporti sanitari urgenti e operazioni complesse anche in condizioni meteo avverse. A oggi, sono migliaia le vite salvate grazie all’impegno degli equipaggi specializzati. In estate, il reparto partecipa anche alla campagna antincendio boschivo, operando in sinergia con la Protezione Civile.

Il sistema SAR nazionale include centri dislocati in tutta Italia – da Cervia a Cagliari, da Roma a Bari – ed è in grado di assicurare anche il trasporto di organi, équipe mediche e ambulanze, supportando in modo decisivo il Servizio Sanitario Nazionale nei casi più critici.