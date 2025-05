Trovato un cadavere in mare al largo di Favignana

23/05/2025 10:55:00

Un cadavere è stato trovato in mare, al largo di Favignana. A dare l’allarme, nella tarda mattinata di ieri, è stato un peschereccio del comparto marittimo di Trapani che ha avvistato il corpo galleggiare in acqua durante le consuete attività di pesca.

La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani, che ha immediatamente inviato sul posto la motovedetta CP 330. I militari hanno recuperato la salma e l’hanno trasportata al porto di Trapani.

Sono in corso le indagini per cercare di identificare la vittima e ricostruire le circostanze del decesso. Le condizioni del corpo, compromesso dalla lunga permanenza in acqua, rendono complicata ogni forma di riconoscimento, anche attraverso l’incrocio con eventuali denunce di scomparsa.

Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude che possa trattarsi di una persona coinvolta in traversate migratorie via mare.