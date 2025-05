Cantine Florio, 38° Parallelo: Lucia Goracci e Salvatore Cusimano raccontano il giornalismo tra guerra e algoritmi

23/05/2025 11:07:00

Grande partecipazione, giovedì 22 maggio, alle Cantine Florio di Marsala per l’incontro “Guerra e Pace. Informazione negata in terra di guerra e informazione a rischio in terra di pace”, nell’ambito del festival 38° Parallelo, ideato da Giuseppe Prode.

Sul palco, a dialogare con il direttore di Tp24-Rmc101 Giacomo Di Girolamo, il giornalista Rai Salvatore Cusimano e – in collegamento – Lucia Goracci, da anni testimone diretta dei conflitti più crudi: Siria, Ucraina, Afghanistan, oggi Gaza. Una voce che non ha bisogno di essere introdotta con aggettivi. Basta ascoltarla.

«Abbiamo avuto la fortuna di poterci collegare con una delle inviate di guerra più importanti che questo Paese abbia, anche a livello europeo», ha detto Cusimano. «È una testimone straordinaria di tutto quello che sta accadendo. Ci ha dato in diretta un’analisi della situazione, soprattutto nella Striscia di Gaza. Un’occasione che si è avuta perché c’è un festival e perché Giuseppe Prode ha avuto l’idea di organizzare un incontro del genere».

Nel racconto di Goracci – sobrio, netto – la distanza tra chi documenta e chi subisce si accorcia. È la forza del giornalismo sul campo, quello che non si limita a trasmettere immagini ma porta la voce dentro il contesto. Non filtrata, ma scelta. Senza effetti, né titoloni.

Cusimano ha poi spostato la riflessione su un terreno ancora più vasto: «I giovani devono avere spirito critico, devono avere la forza di mettere in discussione il potere ma, allo stesso tempo, di prepararsi a gestirlo». Una frase che dice molto: il giornalismo non è solo un mestiere d’inchiesta. È anche un esercizio civile che forma, educa, predispone alla cittadinanza attiva. In tempi di polarizzazione e indifferenza, è un messaggio che pesa.

Infine, la questione dell’intelligenza artificiale – trattata non come moda o allarme, ma come fatto. «È uno strumento delicato, che va maneggiato con cura. Noi non conosciamo ancora bene le sue reali potenzialità. Il giornalista? Non credo possa scomparire. Ci sarà un altro modo di fare giornalismo, bisognerà vedere quanto saremo in grado di essere credibili per sconfiggere le false notizie e attaccare le costruzioni menzognere che alterano comportamenti e scelte elettorali. Dovremmo essere attenti a non innamorarci delle novità in maniera acritica ma sviluppando degli anticorpi: un’etica degli algoritmi».

Nel tempo in cui chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, il rischio non è più la censura, ma l’irrilevanza. E la domanda vera è: chi sarà ancora ascoltato? Chi saprà meritarsi fiducia?

Il festival 38° Parallelo prosegue oggi, venerdì 23 maggio, con tre appuntamenti pubblici:

- Ore 11.00, Sala Famà del PALM: Carmelo Nigrelli, docente dell’Università di Catania, con Giulia Russo, discuterà di “Rigenerare città e territori: narrazione contro abitazione”.

- Ore 18.00, Latomie dei Niccolini: in collaborazione con Archeofficina, la dirigente del liceo “P. Ruggieri” Fiorella Florio converserà con la storica dell’arte Laura Barreca e Ledo Prato, segretario generale dell’associazione Mecenate 90, sul tema “Cultura è Cittadinanza. Esperienze, pratiche e futuri possibili”.

- Ore 21.00, Auditorium Cine Teatro Don Bosco (ingresso gratuito): proiezione del docufilm “Fast fashion. Il lato oscuro della moda” di Nicola Barraco (Le Iene Show), che sarà presente in sala con il regista Matteo Keffer.

A Marsala, il festival non cerca consensi facili. Fa domande, apre spazi, mette a fuoco. E ogni tanto – come in questo caso – restituisce il senso pieno di parole che spesso, altrove, si consumano. “Giornalismo”, ad esempio. O “verità”.