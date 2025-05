L'Itet di Marsala ottiene la certificazione "Blue School"

23/05/2025 09:01:00

L’ITET “G. Garibaldi” di Marsala ha conseguito la certificazione di “Blue School”.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso che attesta l’eccellenza dell’Istituto nell’ambito dell’educazione ambientale e marina, valorizzando l’impegno nella promozione della sostenibilità e della consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni.

La certificazione “Blue School” è parte di un’iniziativa europea che mira a sensibilizzare studenti e comunità scolastiche sulla salvaguardia degli ecosistemi marini, integrando nei percorsi didattici tematiche legate alla biologia marina, all’economia blu, alla protezione dell’ambiente costiero e alla cittadinanza attiva per la sostenibilità.

L’ITET Garibaldi ha pienamente soddisfatto i rigorosi criteri richiesti per l’ottenimento del titolo, distinguendosi per la qualità dei progetti didattici, l’innovazione delle attività proposte e l’integrazione trasversale delle tematiche marine nei vari indirizzi di studio.

La cerimonia ufficiale di riconoscimento, svoltasi il 20 maggio presso l’Istituto, ha visto la partecipazione di rappresentanti della scuola, autorità locali ed esperti del settore. Tutti hanno espresso apprezzamento per l’importante traguardo raggiunto e per la visione educativa dell’ITET Garibaldi, sempre più punto di riferimento sul territorio per l’educazione alla sostenibilità e alla tutela del mare.

Particolare riconoscimento è stato rivolto alla prof.ssa Antonella Milazzo, referente dei numerosi progetti ambientali che hanno reso possibile il conseguimento della certificazione, nonché Ambasciatrice del Patto europeo per il clima. Un sentito ringraziamento va anche a Marta Ferrantelli, responsabile di Europe Direct Trapani Sicilia, per il continuo supporto e la preziosa collaborazione.

"Il riconoscimento come Blue School rappresenta per il nostro Istituto un traguardo di grande valore, ma soprattutto un punto di partenza verso un impegno sempre più concreto per l’educazione alla sostenibilità ambientale. – così la Dirigente Dott.ssa Loana Giacalone - Crediamo fortemente che la scuola debba essere motore di cambiamento culturale e sociale: formare cittadini consapevoli significa anche insegnare il rispetto per il mare, per l’ambiente e per il futuro del pianeta. Questo riconoscimento valorizza il lavoro quotidiano di tutta la comunità scolastica e rafforza la nostra volontà di essere protagonisti attivi nella costruzione di una coscienza ecologica diffusa."