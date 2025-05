Volley: una strepitosa EnoDoro Marsala Volley batte in casa Riccione 3-0

25/05/2025 12:30:00

Davanti al proprio pubblico l’EnoDoro Marsala Volley batte la Lasersoft Riccione Volley con il risultato di 3-0 grazie ai parziali 25/23, 25/21 e 25/20, nella prima semifinale Play Off per la promozione in serie A2 di Volley femminile. Un risultato oltre le più rosee aspettative vista la caratura delle avversarie che a sprazzi hanno dimostrato di giocare un’ottima pallavolo. Una costanza di gioco, concentrazione e voglia di mettere le mani sul risultato pieno che invece ha visto le lilibetane di Coach Lino Giangrossi gestire bene i vantaggi e, quando sotto nel risultato, capace di recuperare punto su punto con una determinazione da grande squadra. Un atteggiamento mentale davvero sontuoso che pone il Marsala Volley nella condizione di giocare il ritorno a Riccione forte di questo vantaggio ma consapevole che tanto ancora c’è da fare per poter passare il turno al fine di approdare alla finalissima contro il Fasano visto che in caso di sconfitta da tre punti le romagnole hanno ancora da giocarsi nel proprio fortino l’eventuale Golden Set.

“Questo match può entrare nella top tre delle nostre migliori partite in stagione. Abbiamo iniziato un po' contratte – dichiara nel post partita il libero Cecila Oggioni – abbiamo tenuto bene quando loro sono andate avanti nel punteggio, recuperando sempre il gap. Andremo a Riccione con un bel punteggio a nostro favore ma sono certa che ogni palla peserà parecchio”.

“Riccione ha fatto una trasferta difficile – dichiara Coach Lino Giangrossi - se a questo aggiungiamo la tensione per l’importanza del match ci siamo dati una motivo del perché sia andata così. Questa vittoria non ci da nulla, se non che la possibilità di passare il turno vincendo due set oppure ricorrendo al Golden Set. Sarà difficile perché loro in casa sono davvero micidiali, dovremo giocare meglio di oggi per raggiungere l’obiettivo finale”.

Tabellino: Enodoro Marsala Volley – Lasersoft Riccione Volley : 3-0 (25/23 – 25/21 – 25/20)

Enodoro Marsala Volley: Grippo, Pozzoni 12, Cecchini 9, Varaldo 17, Caserta 13, Bondavalli, Oggioni (L), Messaggi, Courroux, Zingoni, Carpio, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Lasersoft Riccione Volley: Tallevi 15, Gabellini 5, Spadoni 8, Saguatti 11, Montesi 2, Calvelli 2, Calzolari (L), Morolli 1, Gugnali 1, Chistè, Bologna, Tobia, Vignali (L2). Coach: Michele Piraccini.

Note Battuta (punti/err): Marsala 6/8, Riccione 2/16 - Muri punto: Marsala 4, Riccione 2 – Ricezione: Marsala 68%, Riccione 42% - Attacco: Marsala 37%, Riccione 36%.