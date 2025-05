Attenzione alle pagine truffa su Facebook sui trasporti a Trapani e Marsala

26/05/2025 09:00:00

Nei giorni scorsi sono apparse su Facebook alcune pagine sospette che promuovono false offerte riguardanti gli abbonamenti ai trasporti pubblici nei comuni di Trapani e Marsala. Le pagine, apparentemente legate ad iniziative locali per incentivare l’uso dei mezzi pubblici, offrono tessere speciali da 6 mesi a soli 1,95€ o 2€. Tuttavia, si tratta di un chiaro tentativo di truffa ai danni dei cittadini e delle aziende di trasporto locale.

Le pagine truffa

Due delle pagine segnalate sono: "Trasporti accessibili a Trapani" e "Trasporto pubblico a Marsala". Entrambe presentano una grafica curata e foto verosimili di autobus e tessere, inducendo in errore l’utente medio. Vengono proposti link (come gemtru8.com o callheartbeat.com) che non sono riconducibili ai siti ufficiali delle aziende di trasporto e potrebbero essere utilizzati per raccogliere dati personali o spingere all'acquisto di abbonamenti fasulli.

La denuncia di ATM Trapani

L’ATM Spa Trapani è intervenuta ufficialmente con un comunicato in cui dichiara: "Tentativo di truffa ai danni dell'azienda e soprattutto dei nostri passeggeri. In particolare su Facebook si stanno diffondendo pagine ingannevoli con l’obiettivo di carpire dati personali o proporre falsi abbonamenti a 1,95€. L’Azienda invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a non aderire ad alcuna iniziativa che non sia veicolata attraverso i canali ufficiali." ATM Trapani ha inoltre annunciato la possibilità di adire le vie legali contro i responsabili della truffa per danno d’immagine e tutela dei passeggeri.

Anche il Comune di Marsala avverte i cittadini

Anche la pagina ufficiale del Comune di Marsala ha pubblicato un post di allerta, smentendo qualsiasi coinvolgimento con la falsa iniziativa e avvisando che sono già state informate le forze dell’ordine. La finta pagina pubblicizzava una "Travel Card" gratuita o a prezzo simbolico per sei mesi, con lo stesso schema truffaldino visto a Trapani.

Come proteggersi dalle truffe online

Verificare sempre l’indirizzo web: i siti ufficiali delle aziende pubbliche terminano in .gov.it, .tp.it, o sono facilmente riconoscibili; Diffidare di offerte troppo vantaggiose, specialmente se diffuse su canali non ufficiali; Non inserire mai i propri dati personali su siti sospetti; Segnalare le pagine false a Facebook e alle autorità competenti. È fondamentale che i cittadini siano consapevoli di questi tentativi di truffa e si affidino esclusivamente ai canali ufficiali delle aziende di trasporto pubblico. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente gli enti locali o consultare i siti istituzionali.