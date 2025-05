26/05/2025 19:47:00

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi a Sibiliana, nel territorio di Petrosino, provocando una densa colonna di fumo visibile anche da Marsala e da diversi chilometri di distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento per contenere l’avanzata del fuoco. Non è la prima volta che in questo periodo si verificano incendi in questa zona, spesso soggetta a roghi durante i mesi estivi.