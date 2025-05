Scandalo Asp Trapani, Ismaele La Vardera: "Non assolvo Croce, ma dovrebbero pagare anche altri"

26/05/2025 06:00:00

"Sono convinto che Ferdinando Croce non fosse adeguato a dirigere l'ASP di Trapani. Ribadisco che non ho difeso la nomina, perché è stato nominato: si è ripiegato su di lui a Trapani dopo che non era stato nominato a Messina dalla politica. Questa, in sintesi, è la motivazione per cui ha diretto l'ASP di Trapani.

Dopo aver detto questo, dobbiamo dire che il Governo Schifani pensa che siamo tutti fessi. Pensa, di fatto, che basti prendere una persona, metterla in pubblica piazza, accusarla e dire che è il peggio, per poi affermare: "Vedete che io ho fatto qualcosa...".

Bisogna però dire che, al di là di Ferdinando Croce, che ha le sue responsabilità, ci sono ampie dimostrazioni e prove che effettivamente lui ha informato tutti nella catena di comando, dal più basso vertice al più alto, e che ha cercato di mettere in campo dei concorsi interni per tamponare il problema di Trapani.

La mia non era un’assoluzione nei confronti di Ferdinando Croce, ma piuttosto una conferma che, in qualche maniera, con onestà intellettuale, c’era qualcosa che andava detta in più.

Se si è dimesso Croce, non vedo perché Iacolino, che è il direttore della Pianificazione Strategica, sia ancora al suo posto. Non vedo perché l’ex assessore Volo non dia anche lei delle scuse, perché questo è il vero tema: perché oggi paga soltanto Croce? Perché, evidentemente, gli è stato detto: "Paga tu e poi ti daremo qualcosa". Così il deputato regionale Ismaele La Vardera, intervenendo a Buongiorno24, sullo scandalo dei referti all’ASP di Trapani che ha portato prima alla sospensione e poi alle dimissioni del direttore generale Ferdinando Croce.

"Quello che è stato vissuto di gravissimo sulla pelle dei trapanesi avviene anche in altre Asp siciliane", continua La Vardera. "Secondo me, la domanda da farsi a monte è sulla scelta e la qualità di questi famosi dirigenti/manager. Ho sempre detto, da due anni e mezzo, che questa metodologia di scegliere da questo albo degli idonei non è nient’altro che scegliere tra quelli che piacciono alla politica e asservirsi ad essa."

Qui la video intervista completa a Ismaele La Vardera.