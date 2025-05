Tentata rapina a Marsala: annullata la custodia cautelare in carcere per uno degli autori

30/05/2025 09:07:00

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tunisino Aymen Zbir, uno dei quattro presunti autori della tentata rapina commessa ai danni di una giovane coppia tunisina in piazza Marconi (“Porticella”) lo scorso 15 aprile. Le immagini da una telecamera di un impianto di videosorveglianza fanno capire che le vittime conoscevano il presunto rapinatore. E’ stato, quindi, acquisito l’intero video, anziché i singoli fotogrammi per meglio ricostruire il fatto. E alla fine, proprio sulla base del filmato, sono venuti a mancare i “gravi indizi di colpevolezza”. A difendere Zbir è l’avvocato Luisa Calamia.

La coppia tunisina fu aggredita da alcuni connazionali armati di coltello e bastone. Gli aggressori si sarebbero avvicinati con fare minaccioso, intimando di consegnare tutto quello che avevano in tasca. Il ragazzo ha tentato di prendere tempo e per questo è stato colpito con violenza alla testa, riuscendo a mettersi in salvo grazie all’intervento di un cittadino, che ha subito chiamato le forze dell’ordine. Due dei malviventi erano già stati arrestati dalla polizia in flagranza subito dopo l’episodio. Altri

due successivamente sulla base delle indagini. Uno degli arrestati ieri era già noto alle forze dell’ordine.

Nel settembre dello scorso anno, infatti, aveva rapinato una ragazza al parco giochi del Lungomare Boeo, aggredendola con un coltello. Prima l’aveva minacciata, poi le aveva sputato e infine rubato il cellulare. Poi, si era allontanato in monopattino. Anche in quel caso aveva agito con un complice, lo stesso già finito in manette dopo la rapina di piazza Marconi. Ma non è tutto. Lo stesso ragazzo era anche stato denunciato per un’aggressione con arma da taglio avvenuta nel centro storico di Marsala lo scorso gennaio. E al momento della tentata rapina del 15 aprile si trovava ai domiciliari per spaccio di droga, arrestato dagli stessi agenti del Commissariato di Marsala.