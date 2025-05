Marsala, scontro frontale tra due auto in contrada Sant'Anna: due donne ferite

30/05/2025 13:53:00

Un brutto incidente, uno scontro frontale tra due auto, si è verificato intorno alle 13:30 in contrada Sant'Anna, a Marsala. Le due donne alla guida dei veicoli sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Entrambe sono coscienti e, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Le due auto coinvolte sono una Toyota Corolla e una Smart Fortwo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, la Toyota — che proveniva da Marsala — era preceduta da un’altra vettura che stava per svoltare a sinistra. La conducente della Toyota, forse per evitare un tamponamento o perché già impegnata in un sorpasso, avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva, da Santo Padre delle Perriere, la Smart. L’impatto è stato inevitabile.

Il traffico è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.