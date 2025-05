Marsala: il M5S partecipa all'Info Point sul referendum

31/05/2025 00:00:00

Sabato 31 Maggio e Domenica 1 Giugno, dalle 15.30 fino alle 20.30, in Piazza della Repubblica, il Gruppo Territoriale del Movimento Cinquestelle di Marsala,

parteciperà al gazebo denominato Info Point per informare i cittadini sulla consultazione referendaria che si terrà l’8 e il 9 Giugno. È l’occasione per discutere e

informare i cittadini sul referendum che riguarda alcune norme lavorative e che può avere un’importanza strategica sulla vita dei cittadini.

“Il voto, nella consultazione referendaria, è un’espressione di democrazia diretta, l’occasione in cui a decidere è il popolo. Dato che 4 su dei 5 quesiti riguardano il

lavoro spesso precario e sottopagato, è l’occasione per tentare di riportare i diritti dei lavoratori al primo posto. È il momento per far sentire il proprio dissenso e

imboccare la strada dell’identificazione dei responsabili di tante disuguaglianze”. Lo dichiara Franco Rapisarda, Referente del Gruppo Territoriale del M5S di Marsala.