Marsala applaude Mirko Lentini: il giovane bodybuilder conquista il podio al Panatta Rimini Contest

01/06/2025 10:00:00

Marsala ha un nuovo talento sportivo di cui andare fiera: Mirko Lentini, 21 anni, ha conquistato il secondo posto nella categoria Classic Physique +175 cm Beginners e il terzo posto nella Classic Physique +175 cm Open al prestigioso Panatta Rimini Contest, una delle manifestazioni più importanti nel panorama italiano del bodybuilding.

La gara, organizzata nell’ambito di RiminiWellness 2025, è tra le più attese del settore e richiama ogni anno centinaia di atleti italiani e internazionali. La manifestazione è promossa da Panatta, azienda leader nella produzione di attrezzature da fitness, in collaborazione con Fit Italy Show Promotion e sotto l’egida della IFBB (International Federation of Bodybuilding & Fitness).

Mirko Lentini, figlio della cantante marsalese Sara Martinico, ha affrontato una platea di oltre 400 concorrenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, riuscendo a imporsi grazie alla sua determinazione, al lavoro costante in palestra e a una preparazione tecnica di altissimo livello. Un risultato straordinario per un atleta così giovane, che si è distinto non solo per la forma fisica ma anche per l’eleganza e il controllo sul palco.