Marsala: scontro tra due auto sulla SP21 all'incrocio di Birgi

02/06/2025 20:38:00

Un incidente nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato a Marsala sulla SP21, all'incrocio della cantina Birgi. A scontrarsi, a causa di una mancata precedenza, una Peugeot 2008, guidata da un turista e una Nissan Qashqai, guidata da un cittadino marsalese.

I due automobilisti, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze fisiche. Le due auto, invece, come si può vedere dalle foto, hanno subito danni importanti. Sul posto i vigili iurbani di Marsala, per i rilievi e per la regolazione del traffico che è rimasto a lungo bloccato, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

E nel luogo dell'incidente anche gli uomini della ditta di soccorso stradale H24, impegnati nella rimozione delle due auto e nella pulizia e lo sgomboero dei detriti dalla strada.

Questo è il secondo incidente che si registra oggi a Marsala. Intorno alle 13:00, infatti, come raccontato da Tp24, una Fiat Panda, con a bordo due sorelle si è ribaltata lungo la SP62 in contrada Scacciaiazzo, le due ragazze sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.