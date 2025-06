Referendum 8 e 9 giugno, l'Ande Marsala: "Il voto è un diritto, un dovere e una conquista"

02/06/2025 16:00:00

L'Associazione Nazionale Donne Elettrici, sezione di Marsala, rinnova il suo impegno per la partecipazione attiva alla vita democratica del Paese e lancia un accorato appello contro l’astensionismo in vista dei prossimi referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno.

L’associazione, apartitica ma da sempre attenta ai valori civici e costituzionali, invita tutte le cittadine e i cittadini – con particolare attenzione alle donne – a recarsi alle urne per esercitare un diritto fondamentale: il voto. “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”, recita l’articolo 48 della Costituzione italiana, che l’ANDE richiama con forza come fondamento della nostra democrazia.

I referendum in programma sono cinque: quattro riguardano tematiche legate al lavoro, mentre uno ha per oggetto la cittadinanza. Come stabilito dall’articolo 75 della Costituzione, ciascun referendum sarà valido solo se verrà raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

“Partecipare al voto – sottolinea l’ANDE Marsala – significa non lasciare che siano altri a decidere al posto nostro. È un atto di responsabilità verso la collettività e un modo concreto per difendere la democrazia.” L’associazione ricorda come il diritto di voto, in particolare per le donne, sia stato il frutto di una lunga lotta per l’emancipazione e l’uguaglianza, e come oggi sia più che mai importante onorare quella conquista con la partecipazione attiva.