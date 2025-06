L’EnoDoro Marsala Volley cede gara 1 della Finale promozione in A2 al Fasano

02/06/2025 12:00:00

L’EnoDoro Marsala Volley perde 2-3, in un festante Palazzetto con un migliaio di spettatori ed alla presenza dell’Amministrazione Comunale, il confronto casalingo contro la Pantaleo Il Podio Fasano valido come gara 1 di finale promozione per la A2 di Volley femminile. Un match che lascia l’amaro in bocca alle ragazze di Coach Lino Giangrossi che avevano pregustato la vittoria a punteggio pieno dopo i primi tre set giocati in modo convincente giocando a viso aperto un’ottima pallavolo al cospetto della prima della classe della stagione regolare. Il quarto set, giocato punto a punto, soltanto nel finale ha visto le ospiti aggiudicarselo grazie ad una maggiore concentrazione e ad un minor numero di errori nei momenti topici della sfida. Il quinto set, terminato ai vantaggi, rende l’idea di quanto equilibrata sia stata la sfida. Nel match di ritorno, che si giocherà sabato 7 giugno, capitan Varaldo e compagne dovranno obbligatoriamente vincere per raggiungere l’obiettivo della promozione in A2. Se dovesse accadere per 3-0 o 3-1 non ci sarà bisogno di giocare il Golden Set a cui si dovrà far ricorso nel caso di vittoria per 3-2. Qualsiasi altro risultato che contempli la sconfitta sarà a favore delle pugliesi. Nulla è perduto, ci sarà una settimana di preparazione al match e tutto il tempo per cicatrizzare le ferite di questa sconfitta per ambire ancora all’obiettivo della promozione in A2.

Tabellino: EnoDoro Marsala Volley-Pantaleo Il Podio Fasano 2-3 (25/22 – 12/25 – 25/18 – 20/25 - 14/16)

Enodoro Marsala Volley: Grippo 2, Pozzoni 16, Cecchini 12, Varaldo 18, Caserta 10, Bondavalli 3, Oggioni (L), Messaggi 3, Courroux, Zingoni, Carpio, Guastella, Lo Gerfo (L2). Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Pantaleo Il Podio Fasano: Mearini 13, Negro 2, Campana 9, Vinciguerra 8, Botarelli 20, Martilotti 21, Vittorio (L), Maiorano, Soleti, Di Coste, De Dominicis. Coach: Paolo Totero.