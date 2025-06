Il Marsala Futsal si ferma in semifinale ad Altamura - Prosegue il cammino dell'Under 19

03/06/2025 07:00:00

Il Marsala Futsal 2012 termina non come avrebbe voluto la stagione 2024/2025. Un’annata ricca di importanti traguardi, giocando su tutte le competizioni regionali e nazionali, conquistando al momento solo il titolo Under 17. Il Campionato però finisce qui per la ‘banda Torrejon’ con tanta amarezza per un titolo sfuggito di mano nell’ultima gara interna contro il Regalbuto e per i play off persi ad Altamura contro la squadra locale per 7 a 4. Già all’andata i pugliesi avevano dato prova di forza a Capo Boeo, acciuffando i lilybetani che nel primo tempo avevano dominato e portandosi sul risultato di 4 a 3. Nella Semifinale di ritorno a casa dell’Alta l’avvio del match è stato subito in salita per gli azzurri che vanno subito sotto di 2 reti, fino alla reazione guidata da Barroso che mette a segno una tripletta che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa i ragazzi di Mister Torrejon sbagliano diverse occasioni e, complici anche le espulsioni di Patti e De Bartoli, non riescono a reggere l’urto dei padroni di casa. Nel secondo tempo sempre del capocannoniere del Girone l’ultima rete per il finale 7-4.

“Ci sarà modo di analizzare e programmare il tutto, ma sempre a testa alta. Ci sentiamo di fare complimenti a giocatori e staff tecnico per aver sempre onorato la maglia, ed aver portato il Marsala Futsal ai vertici del Futsal Italiano, sarà un’annata da ricordare, un’annata che ha gettato le basi per il futuro in cui avremo modo di scrivere ancora altre pagine importanti” affermano dalla società cara al presidente Paolo Tumbarello. Sul fronte dell’Under 19 ancora tante speranze. La baby banda di coach Torrejon ha vinto la prima gara delle semifinali del Campionato Under 19 Regionale - Fase Nazionale. Contro il Gorgoglione, formazione della Basilicata, gli azzurrini dilagano grazie alle triplette di Valenti e Colangelo, alle doppiette di Romano e Gerardi ed alle reti di Bonafede e Taormina. Al Palasport San Carlo il match termina 12-2. La seconda semifinale contro la formazione romana degli Ulivi Village si terrà nel prossimo week end.