  Castelvetrano, intensificati i controlli: un arresto per spaccio e una denuncia per guida sotto effetto di droga

03/06/2025 12:22:00

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di sicurezza disposta in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Trapani. Gli ultimi accertamenti, effettuati durante un posto di blocco, hanno portato a un arresto e a una denuncia.

In manette è finito un 26enne di origine straniera, residente in Italia, sorpreso con circa 70 grammi di marijuana e oltre 3.800 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento di attività illecita. Il giovane si trovava a bordo di un’auto insieme a un altro uomo, un 34enne castelvetranese, che è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dopo essere risultato positivo ai controlli tossicologici.

A insospettire i militari è stato l’atteggiamento nervoso dei due fermati. Le successive perquisizioni hanno confermato i sospetti, portando al sequestro della droga e del denaro. Dopo la convalida dell’arresto, per il 26enne è scattata la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscita nelle ore notturne.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività preventive e repressive pianificate per garantire maggiore sicurezza sul territorio, con un focus particolare sul contrasto allo spaccio e alla guida in stato di alterazione.