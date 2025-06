 Marsala: in via dello Sbarco sacchetti abbandonati ogni giorno 

03/06/2025 11:00:00

La via dello Sbarco a Marsala è una strada tra incuria e abbandono e al limite della sopportazione civile e igienica. La segnalazione del nostro lettore Roberto racconta di un problema quotidiano che merita attenzione da parte dell’amministrazione comunale e della cittadinanza.

"Gentilissima redazione di Tp24, mi rivolgo a voi per denunciare l'abbandono sistematico e giornaliero di sacchetti dello sporco in via dello Sbarco a Marsala - scrive Roberto -. Giornalmente assisto al carosello di gabbiani, piccioni e a volte cani che fanno scempio dei sacchetti e distribuiscono il loro contenuto sui marciapiedi e sulla via. Trovo imbarazzante tutto questo e mortificante, soprattutto al passaggio di turisti che mi guardano senza parole. Trovo anche pericoloso per i problemi igienici e per il richiamo di topi, blatte, mosche, formiche che i rifiuti creano".

