Mazara, tragedia nella notte: ragazza di 16 anni muore in un incidente. Ferito l’amico

04/06/2025 06:50:00

Un’altra giovane vita spezzata sulle strade di Mazara del Vallo. Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2025, intorno alle ore 23.30, un grave incidente stradale è avvenuto all’incrocio tra via Santa Gemma e via Castelvetrano. A scontrarsi sono stati un’auto, una Ford Fiesta di vecchio modello con a bordo un ragazzo, e un motorino su cui viaggiavano due giovani: un ragazzo alla guida e una ragazza come passeggera.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo una prima ipotesi l’autovettura avrebbe investito lo scooter, impattando violentemente contro i due ragazzi. La ragazza, I.F., mazarese, classe 2009, è stata sbalzata a terra. Ha perso i sensi prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. Nonostante il tempestivo arrivo delle ambulanze, per lei non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo.

L’amico che era alla guida del motorino, G.P., è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Ha riportato una frattura a una gamba ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’impatto sono intervenute le Forze dell’Ordine e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi fino a tarda notte per cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno fondamentali anche le testimonianze dei presenti e l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nella zona.