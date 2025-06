L'incidente sull’A29 a Segesta: ecco chi è la vittima

07/06/2025 16:30:00

È Salvatore Parisi, 50 anni, la vittima dell'incidente di ieri sull'A29. L’uomo, originario di Palermo, era alla guida di un autocarro che, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato violentemente un furgone poco dopo l’uscita della galleria di Segesta, in direzione Trapani.

L’impatto, particolarmente violento, ha causato l’incastro del corpo del conducente tra le lamiere del mezzo. Parisi è morto sul colpo. Viaggiava con un’altra persona, rimasta miracolosamente illesa, così come i due occupanti del furgone coinvolto, anche loro feriti solo lievemente.

Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un tentativo di sorpasso finito male, forse a causa dell’eccessiva velocità o di una manovra azzardata. Il mezzo guidato da Parisi si sarebbe schiantato contro il furgone che lo precedeva, causando l’incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo senza vita dell’autotrasportatore, e il personale del 118. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non è stato possibile fare nulla per salvare Parisi.