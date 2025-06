 Concluso all’Istituto “Giovanni XIII” di Paceco il progetto “Prevenzione in gioco”

07/06/2025 18:00:00

Si è tenuto all’Istituto Comprensivo “Giovanni XIII” di Paceco, l’incontro conclusivo con le famiglie nell’ambito del progetto “Prevenzione in gioco”, avviato a novembre 2024 e terminato a maggio 2025. Il progetto ha coinvolto la seconda sezione della Scuola dell’infanzia di via Placido Fardella, con appuntamenti settimanali della durata di due ore.

L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ha interessato un solo istituto della provincia di Trapani e ha previsto attività ludico-educative con finalità preventive rispetto a disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo.

Le referenti scolastiche del progetto sono state Valeria Abate per la Scuola dell’Infanzia e Rosaria Pizzimenti per la Scuola Primaria. Le attività, di tipo neuropsicomotorio e strutturate secondo approcci educativi specifici, hanno avuto come finalità lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive dei bambini attraverso il gioco.

Un’equipe multidisciplinare ha supportato le attività. Ne hanno fatto parte logopedisti, terapiste della neuropsicomotricità, un educatore professionale socio-pedagogico e un tecnico della riabilitazione psichiatrica, con competenze specifiche in Analisi Comportamentale Applicata.

Durante l’incontro conclusivo, dopo un’introduzione della Dirigente Scolastica Barbara Mineo, sono intervenuti alcuni degli specialisti coinvolti: Giuseppe Lucchese, Valentina D’Angelo, Chiara Bonura e Sara Grammatico. I bambini, al termine, hanno presentato una “Fiaba Motoria” nel cortile della scuola.