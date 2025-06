Marsala: la scomparsa di Sebio De Bartoli. Le parole e il ricordo dei suoi fratelli Gipi e Renato

07/06/2025 12:23:00

Sta suscitando profonda commozione a Marsala e non solo, la notizia della scomparsa di Sebio De Bartoli. In tantissimi stanno esprimendo messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, ricordando con grande affetto e dolore un uomo amato e stimato da tutti.

A ricordarlo con parole toccanti sono i fratelli Gipi e Renato, che insieme a Sebio avevano raccolto l’eredità dell’azienda fondata dal padre, Marco De Bartoli. Questo il loro messaggio:

"Con immenso e inconsolabile dolore dobbiamo darvi la notizia che mai avremmo voluto dare: il nostro Sebio ci ha lasciati.

Ha combattuto come un guerriero contro una lunga malattia, che non ha mai scalfito la sua voglia di vivere e il suo attaccamento alla vita.

Lascia un vuoto incolmabile in azienda e nel cuore di chi lo ha amato o anche solo conosciuto.

Un grande uomo del vino, un grande lavoratore, padre e marito amorevole, amico sincero, fratello e figlio di cui sarà impossibile non sentire la dolorosa mancanza.

Perché Sebio riempiva ogni cosa, ogni luogo e ogni cuore con il suo sorriso e il suo amore per la vita.

Ci lascia, ma in realtà non se ne andrà mai.

Resta in ogni cosa che ha creato con le sue mani e il suo ingegno: dai vini di Pantelleria, alle sue sculture, alle sue macchine e in mille altre passioni.

Ci consola pensare che adesso brinda insieme a nostro padre Marco.

Sebio vivrà in noi".

Gipi e Renato