Marsala: lutto nel mondo del vino siciliano, è morto Sebio De Bartoli

07/06/2025 07:00:00

Per il mondo del vino italiano oggi è un giorno triste. Si è spento Sebastiano De Bartoli, per tutti semplicemente Sebio, a soli 47 anni. Una malattia contro cui lottava da tempo lo ha portato via nella giornata di ieri, venerdì 6 giugno. La notizia ha scosso la comunità del vino in Sicilia e non solo.

La sua esistenza è stata profondamente intrecciata con la terra, il vino, la famiglia. Assieme al fratello Renato e alla sorella Gipi, Sebio ha proseguito con intelligenza, rigore e visione la strada tracciata dal padre, Marco De Bartoli, uno dei grandi protagonisti della rinascita del Marsala e dei vini ossidativi. Marco fu un pioniere. E Sebio ha saputo raccoglierne il testimone, restando fedele a un’idea di vino che non fa sconti alla qualità, che custodisce la tradizione, e che guarda sempre oltre.

La sua attività di vignaiolo lo ha portato a muoversi tra Marsala e Pantelleria, territori che ha amato e valorizzato con rispetto. Le scelte produttive, spesso oggetto di confronto acceso ma costruttivo all’interno della famiglia, hanno sempre seguito un filo conduttore chiaro: autenticità, naturalità, verità.

Ma Sebio De Bartoli era anche molto di più. Artista discreto, scultore silenzioso, da anni scolpiva in solitudine, lavorando legno di recupero, tronchi d’ulivo, blocchi di tufo delle vecchie cave attorno ai vigneti di Samperi o dell’isola di Pantelleria. Le sue opere non cercavano la ribalta: restavano all’interno del baglio, appoggiate a una parete, nascoste in una nicchia. Era il suo spazio privato, intimo, forse il più autentico.

Proprio lo scorso anno aveva deciso di donare una sua scultura: un Cristo in bronzo, alto quasi due metri, che è stato collocato di fronte all’anfiteatro della “perriera” accanto al Santuario del Santo Padre delle Perriere di Marsala.

I funerali si terranno mercoledì 11 giugno, proprio presso il Santuario del Santo Padre delle Perriere, a Marsala.

Alla famiglia De Bartoli le condoglianze della redazione e dell'editore di Tp24.