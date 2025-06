"Buon viaggio, Bastià ..."

10/06/2025 07:10:00

Caro Bastià,

sì, proprio così. Sebastiano era per gli amici da adulto, e sono tanti da ogni parte del globo. Sei stato un figlio del mondo, anche nei rapporti umani. I tuoi amici, tutti, a cui hai concesso, a modo tuo e in modo diverso, un po’ del tuo tempo, ti sono infinitamente grati.

Il tempo passato con te aveva sempre un altro gusto. Le tue esilaranti battute, la tua tipica camminata, il tuo profilo basso che lasciava il segno ... il tuo innato ottimismo, anche di fronte le avversità, il tuo carattere forte e schietto, che non le mandava, certamente, a dire, rimarranno per sempre nei nostri cuori. Potremmo sciorinare mille virtù, ma la più grande, era la tua persona.

Nelle nostre occasioni abbiamo speso bene il tempo, del quale, negli ultimi 3 anni, abbiamo scoperto, ancora una volta, la preziosità. I tuoi quadri, fatti per ognuno di noi, viaggi, cene, spensieratezza, e ci siamo ritrovati, pure, nelle belle occasioni della vita terrena, come quando, immerso nel ruolo, in livrea, con cui ti facesti pure immortalare, hai portato all’ altare, in auto d’epoca, una delle tante passioni, la nubenda, impeccabile come tuo stile. Stile, come la tua innata informalità con eleganza ad ogni comparsa nelle svariate occasioni della vita. Appunto, la vita da cui è dura staccarsi, specie così presto, ma è la vita, e chi come te crede nell’ eternità sa che presto o tardi ci rivedremo. Adesso, però, “facciamo parlare il silenzio” nelle mille parole del nostro cuore, a cui hai donato un pezzo del tuo.

Buon viaggio, Amico.

Gli amici,

Ciccio

Antonio

Gigi

Peppe

Walter

Sebiolino

Fabio

Maxime

Mimmo

Nicola

Cavaliere

Riccardo

Manlio

.. e tanti altri