La scomparsa di Sebio De Bartoli, il cordoglio del sindaco di Marsala

MamaHouse vola a Ibiza: il sound di SimonteRizzo accende il Tantra l’8 luglio

Una data, un’isola e un sound che parte dalla Sicilia e arriva dritto al cuore pulsante dell’Europa elettronica. L’8 luglio il MamaHouse sbarca per la prima volta a Ibiza, e lo fa in grande stile: in consolle al Tantra, tempio del...