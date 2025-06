Movida violenta in Sicilia: scia di sangue tra Ballarò e via Maqueda

08/06/2025 14:00:00

Ancora una notte di violenza scuote Palermo. Tra sabato e domenica, un episodio cruento ha avuto luogo tra le strade del centro storico, lasciando dietro di sé una lunga traccia di sangue che si estende da piazza del Carmine, cuore del quartiere Ballarò, fino a via delle Pergole, nei pressi di via Maqueda. La scia termina in una pozza accanto al corpo di un giovane uomo, ferito e riverso sull’asfalto.

La vittima è un cittadino straniero di 30 anni, identificato con le iniziali A.H., rimasto coinvolto in un violento scontro tra gruppi rivali. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di una rissa nata nel contesto dello spaccio di stupefacenti, un problema che affligge da tempo l’area del mercato storico.

Durante il confronto, sono comparsi coltelli o altri oggetti taglienti. Il trentenne, colpito da più fendenti, ha tentato la fuga cercando riparo tra le auto parcheggiate lungo le strade adiacenti. È lì che alcuni passanti lo hanno notato e dato subito l’allarme.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso il ferito nonostante la sua iniziale riluttanza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Policlinico, dove si trova attualmente sotto osservazione.

Le indagini sono in corso: la polizia sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di identificare i responsabili dello scontro. Gli investigatori non escludono collegamenti con le attività criminali della zona.