Paura ad Alcamo: incendio devasta due appartamenti, otto evacuati e due vigili del fuoco in ospedale

08/06/2025 21:50:00

Paura oggi in centro Alcamo dove un incendio ha distrutto nel primo pomeriggio di oggi due appartamenti al terzo piano di un edificio in via Giacomo Puccini. Le fiamme, scoppiate intorno alle 13:45, hanno richiesto l’intervento di ben cinque squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Alcamo, Trapani e Mazara del Vallo, per un totale di 16 unità operative e 8 automezzi.

All’arrivo dei soccorritori, il rogo aveva già completamente avvolto i due appartamenti, con alte colonne di fumo nero e fiamme visibili dalle finestre. I pompieri, dotati di autoprotettori e dispositivi di protezione individuale, hanno iniziato le operazioni di spegnimento da terra e dall’alto, grazie all’ausilio di un’autoscala giunta da Trapani.

L’intervento è durato oltre due ore e mezza, durante le quali sono state effettuate anche le operazioni di smassamento e messa in sicurezza. Il calore sprigionato è stato tale da causare il crollo parziale di intonaci, laterizi, travetti dei solai e del lucernaio in vetro del vano scala, oltre alla completa fusione dell’impianto elettrico. I due appartamenti colpiti risultano ora completamente inagibili.

Otto le persone evacuate dallo stabile. La Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha coordinato le operazioni di sgombero e si è attivata per garantire un’eventuale sistemazione temporanea agli sfollati. Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della compagnia di Alcamo, a cui spetterà il compito di chiarire le cause del rogo, al momento ancora in fase di accertamento.

Durante le concitate fasi di spegnimento, due vigili del fuoco hanno accusato un malore a causa delle alte temperature e sono stati trasportati d’urgenza dal personale del 118 all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. Le loro condizioni, secondo fonti ospedaliere, non sarebbero gravi.