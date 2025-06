Prevenzione incendi: aumentano i controlli a Mazara. Chi non pulisce rischia le sanzioni

08/06/2025 20:00:00

Proseguono le attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte del Nucleo di Polizia Ambientale ed Edilizia della Polizia Municipale, nell’ambito dell’attuazione delle ordinanze in materia di prevenzione del rischio incendi. Durante le recenti ricognizioni, sono stati individuati otto lotti di terreno incolti, per i cui proprietari sono già in corso le procedure di sanzione amministrativa e diffida alla bonifica.

In caso di mancata ottemperanza alle ordinanze comunali, i proprietari dei terreni rischiano di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 650 del Codice Penale, che punisce la violazione di provvedimenti legalmente dati dall’autorità, soprattutto quando questa negligenza può favorire il propagarsi di incendi.

Il Comando della Polizia Municipale, guidato dal comandante Vincenzo Menfi rivolge dunque l'invito a tutti i cittadini e proprietari di terreni a effettuare quanto prima gli interventi di pulizia delle aree incolte, così come stabilito dalle ordinanze vigenti. Tali interventi, che dovevano essere completati entro il 14 maggio scorso, sono fondamentali per la sicurezza collettiva, la tutela del patrimonio ambientale e la prevenzione di incendi boschivi o in zone a rischio.

L’ultima ordinanza comunale (n. 33 del 7 giugno 2025, che modifica la precedente n. 26 del 15 maggio) ribadisce il divieto, valido dal 15 maggio al 31 ottobre 2025, di: accendere fuochi nei pressi di boschi, aree agricole e cespugliate; utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrici che possano produrre scintille; fumare o compiere qualunque azione che possa generare fiamme libere in prossimità di aree a rischio.

La normativa obbliga inoltre proprietari e gestori di aree agricole, terreni incolti, aree verdi urbane, villette, stabili con pertinenze verdi, cantieri edili o stradali, strutture turistiche e commerciali a provvedere – a proprie spese – alla bonifica dei terreni infestati da vegetazione. Le azioni richieste includono la rimozione di sterpaglie, cespugli, rifiuti e ogni altro elemento che possa rappresentare un pericolo per l’igiene e la sicurezza pubblica.

I controlli sul territorio continueranno senza sosta per tutta la stagione estiva. L’Amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione, ricordando che la prevenzione è un dovere civico oltre che un obbligo di legge. Il rispetto delle regole e la cura degli spazi verdi rappresentano un contributo fondamentale alla salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza collettiva.