Biglietti aerei e la cancellazione dell’addizionale comunale. Rosalia D'Alì: "Un'opportunità per i territori"

08/06/2025 08:00:00

È ufficiale: l’addizionale comunale sui biglietti aerei per gli aeroporti minori siciliani è stata definitivamente abolita. La misura, approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana all’interno della mini manovra finanziaria, rappresenta un importante passo avanti per il rilancio della mobilità e del turismo sull’Isola, in particolare nelle aree meno centrali.

Soddisfazione e ottimismo sono stati espressi da Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale:

“Accogliamo con grande favore l’approvazione della norma che abolisce l’addizionale comunale sui biglietti aerei per gli aeroporti minori siciliani. Si tratta di un segnale forte e concreto da parte della Regione Siciliana, che guarda con visione strategica allo sviluppo della mobilità e del turismo nella nostra Isola”.

La cancellazione della tassa, che incideva sul costo dei voli da e per gli scali cosiddetti “minori”, tra cui quello di Trapani-Birgi, si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento delle infrastrutture e dell’accessibilità dei territori.

“Questa misura, unita agli investimenti sulla rete ferroviaria Palermo-Trapani e sull’aeroporto di Birgi – continua D’Alì – può rappresentare una svolta per la Sicilia occidentale. Ridurre i costi dei voli significa rendere i nostri territori più accessibili, attrattivi e più competitivi. È un’opportunità straordinaria per stimolare il turismo e l’economia locale”.

Non manca un ringraziamento a chi ha reso possibile questo traguardo:

“Ringrazio il presidente Schifani e la giunta regionale per l’impegno convinto, così come l’onorevole Stefano Pellegrino per la determinazione con cui ha sostenuto questa battaglia”.

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, in sinergia con la governance dell’aeroporto di Trapani Marsala, conferma l’intenzione di proseguire un lavoro di valorizzazione e promozione del territorio, affinché questa conquista normativa si traduca in sviluppo concreto e duraturo.