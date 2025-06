Trapani, al via la maxi operazione di pulizia: partiti i lavori sullo scorrimento veloce

09/06/2025 18:00:00

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sullo scorrimento veloce di Trapani, primo step di un piano più ampio dedicato alla cura dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano. Il cantiere è operativo da stamani e riguarda il taglio degli oleandri lungo l’arteria di accesso alla città, che da anni attendeva un intervento strutturato.

Si tratta di una prima tappa di un piano straordinario di bonifiche e potature, che interesserà diverse aree del territorio comunale. Le squadre di operai, coordinate dal Comune, saranno successivamente impegnate anche nella zona industriale, segnalata da tempo per criticità ambientali e degrado.

L’assessore al verde pubblico Emanuele Barbara, presente sul posto per verificare l’avvio delle operazioni, ha spiegato: «Sappiamo delle diverse criticità in giro per la città, ma adesso possiamo concretamente partire con le bonifiche grazie agli appalti del Comune e ai finanziamenti dedicati all’ambiente. Questa volta abbiamo predisposto i lavori diversamente e meglio, con un’azione straordinaria».

Barbara ha evidenziato come si tratti di un intervento atteso da anni e finalmente avviato: «L’ingresso della città merita di diventare un fiore all’occhiello, non solo per i turisti ma anche per i cittadini che lo percorrono ogni giorno. L’amministrazione non è rimasta a guardare e ha messo in campo quella che è probabilmente la più grande operazione di pulizia mai vista sullo scorrimento veloce».

Attualmente parte dell’arteria è chiusa al traffico, e non si escludono rallentamenti. Ma l’obiettivo, assicura l’assessore, è chiaro: «Non lasceremo indietro nessuna zona di Trapani. Porteremo a termine ogni esigenza».