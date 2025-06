9 Giugno: Spalletti out, Sinner ko, referendum flop

09/06/2025 07:06:00

E' il 9 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Luciano Spalletti è stato esonerato: dopo la partita di stasera Italia-Moldova, non sarà più il ct della Nazionale. In conferenza stampa si è commosso e s’è detto deluso da sé stesso. Il successore potrebbe essere Ranieri o Pioli

• Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros in cinque set (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6). Ha battuto Jannik Sinner al tiebreak dell’ultimo set di una finale spettacolare durata 5 ore e 29 minuti

• Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il Roland Garros nel doppio femminile, battendo in tre set (6-4, 2-6, 6-1) la coppia Danilina-Krunic





• Affluenza bassa alle urne per i referendum. Alle 23 di ieri era al 22,7 per cento. Difficile, se non impossibile, che oggi si raggiunga il quorum. Oggi si vota anche per i ballottaggi in 13 città, tra le quali Taranto e a Matera

• Nel parco di villa Pamphili a Roma sono stati trovati i cadaveri di una romena di 40 anni e della sua figlioletta di sei mesi o poco più. Si indaga per omicidio

• Nel napoletano un giovane di 19 anni durante una lita in spiaggia ha tirato fuori un coltello e ucciso un ragazzo di 18

• Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, 39 anni, candidato alla presidenza del Paese, è in fin di vita. Un ragazzo di 14 anni gli ha sparato durante un comizio

• Terza giornata di scontri a Los Angeles. I manifestanti che protestano contro i raid dell’immigrazione hanno incendiato auto e lanciato molotov. La Guardia Nazionale ha risposto con lacrimogeni e proietti di gomma

• Venerdì due consiglieri di Musk e Trump si sono parlati al telefono, e da allora i due hanno smesso di insultarsi via social. Il Washington Post ha scritto che qualche settimana fa l’imprenditore e Bessent si sono presi a pugni fuori dallo Studio Ovale, e che questo avrebbe definitivamente esasperato il presidente

• Oggi a Londra riparte il negoziato Usa-Cina sui dazi. Nel 2024 l’interscambio si è chiuso con un deficit di 295 miliardi di dollari in favore degli Usa

• Il tiktoker Khaby Lame è stato arrestato negli Usa e poi espulso. Gli era scaduto il visto

• La Freedom Flotilla è stata intercettata nella notte e sequestrata dall’esercito israeliano. Il veliero Madleen, con a bordo anche l’attivista Greta Thunberg e l’europarlamentare Rima Hassan, era diretto a Gaza

• I servizi segreti iraniani hanno detto di essere entrati in possesso di un’ingente quantità di documenti sui siti nucleari di Israele

• Per raggiungere il 5 per cento del Pil per la Difesa servono 70 miliardi. Un obiettivo irraggiungibile per l’Italia: giovedì Meloni incontrerà Rutte a Palazzo Chigi, e dovrà spiegarglielo

• Sciopero da Max Mara. Le operaie hanno raccontato di essere state «chiamate mucche da mungere. Ci hanno detto che siamo grasse»

• Secondo il filosofo Bernard-Henri Lévy l’Ucraina può vincere. Intanto Mosca continua l’offensiva nel Dnipropetrovsk. Ma Kiev nega l’avanzata

• Al Bano terrà un concerto «per la pace» a San Pietroburgo il 20 giugno e non teme le proteste. Con lui anche Iva Zanicchi

• Andrea Pignataro, il secondo uomo più ricco d’Italia dopo Giovanni Ferrero, pagherà al fisco 280 milioni di euro, in cinque rate

• L’attore Jared Leto è stato accusato di molestie sessuali da nove donne, alcune minorenni all’epoca dei fatti. Nega tutto

• Marc Márquez ha vinto il Gran premio d’Aragona, davanti al fratello Alex e a Pecco Bagnaia

• Il Portogallo ha vinto la Nations League, per la seconda volta nella sua storia. Ieri sera ha sconfitto la Spagna ai rigori

• La Spal esce dai campionati professionistici. L’anno prossimo il club di Ferrara non giocherà in Serie C perché i risultati sportivi ottenuti «non hanno soddisfatto le aspettative»

Titoli

Corriere della Sera: In pochi alle urne / per i referendum / Quorum lontano

la Repubblica: Referendum, vota il 22%

La Stampa: Immigrati, Trump usa l’esercito

Il Sole 24 Ore: Forfettari, vantaggi fino a 22mila euro

Il Messaggero: Partite Iva, tetto alle tasse

Il Giornale: Referendum verso il flop

Leggo: Caos Italia, via Spalletti

Qn: Referendum verso il flop / Il quorum resta lontano

Il Fatto: Rutte ci chiede +70 miliardi / in armi e spacca destre e Pd

Libero: Non li hanno visti votare

La Verità: L’Italia snobba il referendum rosso

Il Mattino: Estate, l’oro della Campania

il Quotidiano del Sud: Sport, salta chi può

Domani: Los Angeles, scontri sui migranti / Trump aizza e manda l’esercito