Giuli ad Erice

09/06/2025 14:47:00

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli in visita alla Fondazione Ettore Majorana di Erice l’11 giugno: cultura, scienza e bellezza al centro della giornata

Sarà una giornata densa di eventi, quella di mercoledì 11 giugno 2025, per il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, in visita ufficiale alla Fondazione Ettore Majorana di Erice. Un appuntamento che unisce ricerca scientifica, storia, arte e valorizzazione dei territori, confermando il ruolo della cittadina medievale e della Fondazione come polo culturale e scientifico di rilievo internazionale.

La visita del Ministro avviene in concomitanza con i corsi delle scuole internazionali di neuroscienze e di fisica subnucleare, in un momento di piena attività per il centro fondato da Antonino Zichichi. In mattinata, alle ore 12:00, presso l’Aula P.A.M. Dirac dell’Istituto Blackett-San Domenico, si terrà la presentazione e la firma del protocollo d’intesa tra la Fondazione e le quattro principali università siciliane – Palermo, Catania, Messina, Enna – alla presenza del Ministro Giuli, di Lorenzo Zichichi, dei rettori, del direttore Elio Cardinale e del prof. Pier Francesco Ferrari. L’intesa rafforzerà i legami tra la comunità scientifica e il mondo accademico, promuovendo nuove sinergie per la ricerca e la formazione.

Nel pomeriggio, alle 17:00, il Ministro parteciperà alla riapertura ufficiale del Castello di Venere, uno dei simboli di Erice, recentemente restaurato e riaperto al pubblico. Seguirà una passeggiata nel centro storico, con un fitto programma di inaugurazioni artistiche e culturali.

Alle 18:00, all’Istituto Wigner-San Francesco, saranno aperte al pubblico tre nuove mostre: “I Troiani di Sicilia. Le donne elime dee e casalinghe”, con reperti provenienti dal Parco Archeologico di Segesta e presentata dal direttore Luigi Biondo; una selezione di opere dell’artista pop inglese Philip Colbert, che reinterpreta figure mitologiche in chiave contemporanea; e il nuovo allestimento della mostra “Stelle, costellazioni e oroscopi”, curata da Antonino Zichichi.

Il percorso del Ministro proseguirà poi con la visita alla chiesa di San Pietro della Diocesi di Trapani e al Museo Cordici, dove è in corso la mostra “Niki Berlinguer, la signora degli arazzi”. La giornata si concluderà alla Matrice di Erice (Real Duomo), futura sede di alcune installazioni di Colbert, e con un concerto per pianoforte del giovane virtuoso russo Pyotr Akulov, all’Istituto Wigner-San Francesco, alle ore 20:00.