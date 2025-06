10 Giugno: Los Angeles a ferro e fuoco, flop referendum, triste addio di Spalletti

10/06/2025 07:14:00

E' il 10 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Los Angeles a ferro e fuoco. Proteste anche a San Francisco. Trump manda altri 2 mila solati della Guardia Nazionale e 700 marines. Polemiche

• Il flop del referendum. Si è presentato alle urne poco più del 30 per cento degli aventi diritto. Per i quattro quesiti sul lavoro fino all’89 per cento di Sì, il quinto si ferma al 65,5 per cento

• Anche questa volta i partiti hanno politicizzato i referendum

• I dem hanno vinto a Taranto con Piero Bitetti. Matera è tornata alla destra con Antonio Nicoletti. In Sardegna c’è un comune dove hanno votato solo in sei

• Italia-Moldavia è finita con un timido 2 a 0. Un triste addio per Luciano Spalletti. Intanto Gravina sta facendo di tutto per avere Ranieri

• Ancora giallo sui due cadaveri trovati a Villa Pamphili. L’autopsia ha rilevato che la piccola avrebbe subito maltrattamenti e sarebbe morta soffocata

• Nuovo sopralluogo a Garlasco. I Ris hanno eseguito rilievi con laser scanner e droni per ricostruire la scena dell’omicidio in 3d

• Ieri, a Londra, il secondo round di colloqui tra delegazioni di Cina e Stati Uniti. Sul tavolo prodotti tecnologici e terre rare

• È iniziato un nuovo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte i russi hanno colpito Kiev e Odessa

• Il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, vittima di un attentato a Bogotà, è ancora in condizioni critiche

• Greta Thunberg, l’europarlamentare Rima Hassan e gli altri 10 attivisti che erano sulla nave Freedom Flotilla, fermata al largo di Gaza, sono stati portati all’aeroporto di Tel Aviv per il rimpatrio

• Domani Adam, unico sopravvissuto di dieci fratelli, e altri 18 palestinesi arriveranno in Italia con 65 accompagnatori. Verranno distribuiti in 12 ospedali per essere curati

• All’ospedale Gaslini di Genova un’équipe di 50 medici ha separato due gemelle siamesi di soli 4 mesi. Stanno bene

• Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha toccato i 90 punti base. Era dal 2010 che il differenziale tra Italia e Germania non scendeva così tanto

• La controllata Fenice Retail Srl di Chiara Ferragni è stata messa in liquidazione. Ha perso 1,21 milioni di euro

• Se Varese offre 6 mila euro a chi si traferisce in provincia, Eisenhüttenstadt in Germania offre addirittura alloggi gratuiti, lavoro e una birra in compagnia

• Il cancelliere Merz ha chiesto ai tedeschi di lavorare più. Pare che facciano meno di italiani, greci e spagnoli

• Panico a Limone, in Piemonte, quando dieci mucche sono fuggite da una mandria e hanno raggiunto il centro del paese. Una è salita al terzo piano di un condominio

• Furto in casa di Massimo Ferrero. Quattro ladri hanno rubato borse griffate, gioielli e altri oggetti di valore

• Si faceva fare i lavori in casa e poi non li voleva pagare perché era un ufficiale dei carabinieri. Chiesti sei anni per il colonnello Bernardino Vagnoni

• La leggendaria finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlo Alcaraz è stata vista da 5,25 milioni spettatori. Un record



• L’attrice americana Kim Novak, 92 anni, riceverà il Leone d’Oro alla carriera

• Sono morti lo scrittore britannico Frederick Forsyth (86 anni) e la leggenda del funk Sly Stone (82)

Titoli

Corriere della Sera: Referendum, al voto solo il 30%

la Repubblica: Il referendum fallisce / «Ma la sfida continua»

La Stampa: Lontani dal quorum / Lite sui 14 milioni di voti

Il Sole 24 Ore: Lo spread scende fino a quota 90

Avvenire: Senza quorum

Il Messaggero: Referendum flop, niente quorum

Il Giornale: Umiliati e contenti

Leggo: Referendum senza quorum

Qn: I referendum falliscono / Resa dei conti a sinistra

Il Fatto: Votano in pochi, / quindi vincono tutti

Libero: Che goduria

La Verità: Il Pd si schianta sui referendum

Il Mattino: Il flop dei referendum

il Quotidiano del Sud: Referendum, che flop

il manifesto: Vuoto / a perdere

Domani: Referendum, delusione a sinistra / Ma in 14 milioni avvertono Meloni