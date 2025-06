 Al via la derattizzazione a Trapani: interventi in tutta la città dal 16 giugno

10/06/2025 08:51:00

Dopo il recente primo ciclo di disinfestazione effettuato su tutto il territorio comunale, il Comune di Trapani annuncia l’avvio della campagna di derattizzazione, che prenderà il via lunedì 16 giugno 2025. L'intervento, programmato in otto giornate, interesserà l’intero territorio cittadino, suddiviso per zone, secondo il calendario predisposto dall’Amministrazione.

Ecco il dettaglio degli interventi:

16 giugno – Zona 1: Lazzaretto, Piazza Vittorio Emanuele, Centro storico

17 giugno – Zona 2: Piazza Vittorio Emanuele, Piazza XXI Aprile

18 giugno – Zona 3: Piazza XXI Aprile fino al confine con il Comune di Erice

19 giugno – Zona 4: Piazza XXI Aprile, Via Cofano fino al confine con il Comune di Erice

20 giugno – Zona 5: Via Cofano, Via G.B. Fardella lato sud fino a Xitta

23 giugno – Zona 6: Via Marsala, Via Tenente Alberti

24 giugno – Zona 7: Via Tenente Alberti, Via Sceusa, Milo

25 giugno – Zona 8: Villa Rosina e le frazioni di Mokarta, Fulgatore, Ummari

L’iniziativa rientra tra gli interventi pianificati per garantire la salubrità e il decoro urbano, tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle criticità riscontrate nei mesi precedenti.

"Si tratta del secondo intervento previsto su tutto il territorio comunale, volto a rispondere alle esigenze della cittadinanza – dichiarano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore all’Ecologia e Ambiente Emanuele Barbara –. Le date potrebbero subire modifiche solo in caso di maltempo o altre cause di forza maggiore, con tempestiva comunicazione alla cittadinanza."

Per garantire l’efficacia degli interventi, l’amministrazione ha potenziato le attività di pulizia del verde: le squadre di scerbatura sono passate da 3 a 6 unità operative, con l'obiettivo di rimuovere rapidamente erbacce e vegetazione incolta, spesso habitat favorevole alla proliferazione dei roditori.

La cittadinanza è invitata a collaborare, rispettando eventuali indicazioni e segnalazioni in merito agli interventi in corso, contribuendo così a mantenere pulito e sicuro l’ambiente urbano.