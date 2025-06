Mazara: continua la scerbatura di strade e marciapiedi

10/06/2025 22:30:00

Prosegue nel territorio comunale di Mazara il servizio di diserbatura lungo le strade urbane per il contenimento delle erbe infestanti. Dopo i primi interventi a fine maggio nelle aree del lungomare e nel quartiere Makara/Santa Maria di Gesù le operazioni hanno interessato la scorsa settimana parte del quartiere Trasmazaro e proseguono da questa settimana nelle vie Val di Mazara, Val di Noto, Valdemone e traverse.

Gli interventi, con il coordinamento dell'assessore all'Ambiente Giampaolo Caruso, sono seguiti dal direttore dell'esecuzione Alberto Gancitano dell'Ufficio tecnico comunale e vengono realizzati dall'impresa Green Tech srl di Tremestieri Etneo (Ct), aggiudicataria del servizio con un ribasso del 15,23% sull'importo a base d'asta di circa 54mila euro (vedi determina di affidamento).

*****

Scadenza della Carta d’Identità - Il Comune di Mazara del Vallo invita i cittadini a controllare per tempo la scadenza della propria Carta d’Identità. È possibile richiedere il rinnovo già 180 giorni prima della scadenza.

Prenotare l’appuntamento è obbligatorio e si fa online attraverso il sito dedicato: www.prenotazionicie.interno.gov.it. Verificare per tempo la validità del documento consente di evitare corse dell’ultimo minuto e richieste urgenti non sempre accoglibili.

Le richieste di appuntamento urgente (per furto, smarrimento, deterioramento o motivi di salute e lavoro connessi a viaggi) devono essere motivate e documentate. In questi casi, è necessario inviare una richiesta via protocollo o scrivere all’indirizzo: cartadidentita@comune.mazaradelvallo.tp.it. La concessione dell’urgenza avverrà solo dopo verifica delle motivazioni.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del DPR n. 445/2000, sono considerati validi ai fini dell’identificazione anche altri documenti come il passaporto, la patente di guida o il porto d’armi, purché muniti di fotografia e timbro ufficiale.

Orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Carte d’Identità (Palazzo Cavalieri di Malta, piano terra):

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 8:30 – 12:30

Mercoledì: 15:00 – 17:00

Un piccolo controllo oggi può evitare grandi disagi domani.